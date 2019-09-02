شاهد .. الظهور الأول لـ نافاس بقميص سان جيرمان

عقد ريال مدريد وباريس سان جيرمان صفقة تبادلية في مركز حراسة المرمى، بانتقال كيلور نافاس إلى النادي الفرنسي، وتحوُل ألفونس أريولا إلى الفريق الإسباني.



نافاس أنهى مسيرته مع ريال مدريد بعد 5 سنوات، وتحوّل إلى باريس سان جيرمان في عقد يمتد لـ4 سنوات.



في المقابل، ينتقل أريولا من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، ولا يتضمن عقده بند إمكانية الشراء.



وكان نافاس قد تغيّب عن رحلة العودة إلى مدريد رفقة زملائه بعد مواجهة فياريال أمس الأحد، وتوجّه مباشرة إلى باريس في طائرة خاصة لإتمام انتقاله.



نافاس (32 عاما) انضم إلى ريال مدريد عام 2014 قادما من ليفانتي مقابل 10 ملايين يورو بعد تألقه في كأس العالم رفقة بلاده.



وخاض نافاس 162 مباراة بقميص ريال مدريد على مدار 5 مواسم، منها 3 مواسم بصفته الحارس الأول للفريق بعد رحيل إيكر كاسياس، وقبل استقدام تيبو كورتوا.



نافاس ساهم في فوز الميرنجي بالدوري الإسباني مرة، وبكأس السوبر الإسباني مرة، وبدوري أبطال أوروبا 3 مرات، وبكأس السوبر الأوروبي مرتين، وبكأس العالم للأندية 4 مرات.



أما أريولا (26 عاما) فيخوض تجربته الثانية بالدوري الإسباني، بعد أن لعب معارا إلى فياريال موسم 2015\2016.



أريولا ذو الأصول الفلبينية من ناشئي باريس سان جيرمان، ولعب معارا أيضا لفريقي لانس، وباستيا في مطلع مسيرته.



ويمتلك أريولا 107 مباراة بقميص باريس سان جيرمان، خرج خلالها بشباك نظيفة 53 مرة.





وفاز أريولا بـ10 ألقاب رفقة باريس سان جيرمان، لكن يبقى لقبه الأغلى هو كأس العالم 2018 على الرغم من عدم ظهوره في أي مباراة خلال البطولة مع بلاده فرنسا.



وخاض أريولا إجمالا 3 مباريات دولية مع فرنسا، لكنه لا يعد الخيار الأول في وجود هوجو لوريس، وستيف مانداندا.