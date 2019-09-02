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حر ورطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء.. والعظمى بالقاهرة 34

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 09:31 م
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
نورهان خفاجي
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية رطب على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 25 34
شبين الكوم 25 33
طنطا 24 34
دمنهور 24 32
الإسكندرية 24 31
بلطيم 25 31
مطروح 23 30
السلوم 23 32
سيوة 24 35
بورسعيد 26 31
دمياط 25 30
الزقازيق 25 34
الاسماعيلية 22 34
السويس 23 34
العريش 23 31
رفح 23 30
رأس سدر 24 34
نخل 22 33
نويبع 29 35
طابا 25 34
كاترين 18 35
الطور 27 35
شرم الشيخ 29 37
الغردقة 28 37
مرسى علم 28 36
الفيوم 25 36
بنى سويف 25 36
المنيا 24 36
أسيوط 24 37
سوهاج 25 38
قنا 26 39
الأقصر 27 40
أسوان 28 41
أبوسمبل 24 41
الوادى الجديد 24 39
شلاتين 29 37
ابو رماد 30 36
حلايب 30 35
رأس حدربة 30 35

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