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رياضة

المصري يلاقي البلدية وديا مساء السبت

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 09:48 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى - نور عادل
أتم الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري الاتفاق مع نظيره نادي بلدية المحلة على إقامة مباراة ودية تجمع ما بين الفريقين وذلك في الخامسة مساء يوم السبت المقبل الموافق (بدون جمهور).

تُعد تلك المباراة هي الأخيرة للمصري قبيل افتتاح مبارياته بالنسخة السابعة عشرة من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي يلتقي خلالها بنظيره ماليندي بطل زنجبار وهي المباراة المقرر إقامتها في الخامس عشر من سبتمبر الجاري على ستاد عمان بزنجبار ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني.

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