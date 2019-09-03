للهرب من تهمة مخدرات.. ام تضع ابنتها في ورطة.. تفاصيل مثيرة

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على سيدة من ولاية "يوتا الأمريكية" بعد انتحالها صفة ابنتها البالغة من العمر 21 عامًا للتهرب من تهمة حيازة المخدرات.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، اوقفت قوات الامن هيذر جارسيا ، 38 عامًا ، من مقاطعة ديفيس يوم السبت ، بعد أن لاحظ أحد الضباط أن سيارتها ليس بها لوحة معدنية .



وبعد أن أوقف ضابط من إدارة شرطة مقاطعة ديفيس، سيارة هيدز قام بتفتيشها، ليعثر على أدوات تستخدم في تعاطي المخدرات، وممنوعات تشبه المسحوق الأبيض.



واوضحت الشرطة إن جارسيا أخبرتهم أن اسمها كان مرسيدس وأنها ولدت في عام 1998.



فيما لم يدرك الضابط ان هيذر قامت بأعطائه معلومات عن ابنتها بدلًا منها، حتى لا تكشف عن هويتها الحقيقية.



ولكن سرعان ما كتشف الضابط كذب هيذر من خلال فحص سجلات السيارة.



بينما تم اتهام جارسيا بحيازة المخدرات و القيادة برخصة منتهية ومنح معلومات شخصية كاذبة إلى ضابط الشرطة .



وأفادت الصحيفة البريطانية أن هيذر محتجزة حاليًا في سجن مقاطعة ديفيس بموجب أوامرها النشطة والتهم الجديدة.

