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شاهد.. الداخلية تواصل تفعيل مبادرة "كلنا واحد" لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 10:58 م
الداخلية تواصل تفعيل
الداخلية تواصل تفعيل مبادرة كلنا واحد
محمد صبري - رامى المهدي
اتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد " للمستلزمات والأدوات المدرسية بالتنسيق مع منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى ، لتوفير المتطلبات المدرسية زى مدرسى – أدوات مدرسية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وعرضها من خلال (منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر) بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

لاقت المبادرة إقبالًا واستحسانًا من المواطنين الذين أشادوا بجودة المعروضات وبأسعارها المناسبة مقارنةً بأسعار السوق ، كما عبروا عن تقديرهم للدور المجتمعى الذى تضطلع به أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهلهم .

وتواصل مديريات الأمن جهودها لتفعيل المبادرة لضمان وصول المستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة للمواطنين .

جاء ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والإجتماعية انطلاقًا من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور ، وبمناسبة اقتراب العام الدراسى الجديد.

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