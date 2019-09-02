عبد المنعم سعيد: السيسي يتعامل بجدية مع رئاسة الاتحاد الإفريقي.. ويقدم قضايا القارة للعالم

قال المفكر السياسي عبد المنعم سعيد، إن جولات الرئيس السيسي الخارجية ذات قيمة لمصر خلال المرحلة التي نمر بها، وترتبط بأفريقيا بشكل أساسي.



وأضاف عبد المنعم سعيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أن الرئيس السيسي أخذ رئاسة الاتحاد الأفريقي على محمل الجد ولا يتعامل معها على أنها أمر بروتوكولي، وهناك قضايا أفريقية تقوم مصر بحملها الى العالم في التجمعات الدولية.



وتابع :" أفريقيا بها قضايا وملفات كثيرة أهمها ملف التنمية ومكافحة الإرهاب، ومصر مهتمة بقضية التنمية في أفريقيا ومكافحة الإرهاب وجذب الاستثمارات".



وأكمل عبد المنعم سعيد:" هناك فهم للسياسة اليابانية من القيادة السياسية في مصر، ومصر تعمل على خلق نوع من الاهتمام الداخلي الياباني بالقضايا الأفريقية، ومصر لها مصالح مباشرة مع اليابان من أجل جلب الشركات اليابانية للاستثمار بشكل مكثف في مصر".



وتابع عبد المنعم سعيد:" بعد زيارة الرئيس السيسي إلى اليابان توجه إلى الكويت في زيارة رسمية، والكويت تعتبر من أكبر المستثمرين في مصر ولدينا علاقات طيبة وجيدة مع الكويت خاصة في مجال مكافحة الإرهاب".

