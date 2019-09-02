برلمانى: عوائد الموانئ لا تتخطى الـ 4 مليارات جنيه.. ويجب أن نصل لـ 50 مليارا

قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل مجلس النواب، أن مصر بها ما يقرب من 25 ميناء إضافة إلى النقل البرى والعائد المادى قليل للغاية بالنسبة لهذا العدد الكبير حيث مجموع ما يعود للدولة حوالى من 3 إلى 4 مليارات جنيه فقط وهو رقم غير مرض للغاية.



وأضاف محمد دسوقى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"أن تطوير النقل البحرى والموانئ يحتاج الى دعم مالى كبير لذلك تلجأ الدولة الى اشراك القطاع الخاص فى عمليات التطوير، مؤكدا أن تطوير النقل البحرى وحده يوفر حوالى 50 مليار جنيه للدولة سنويا، وهذا المبلغ الذى يبحث عنه البرلمان.



وأكد عضو لجنة النقل، أن تطوير الموانئ والنقل البحرى أصبح أمرا ضروريا ويمنح الدولة قوة اقتصادية تتمثل فى زيادة التجارة البينية وقوة سياسية، معقبا:" لا مانع من لجوء الدولة للاقتراض لتطوير الموانئ ما دام سيتم استثمار القروض لصالح المنظومة".



وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجود توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير ميناء الإسكندرية ورفع كفاءته، مشيرا إلى أنه أكبر ميناء في مصر ويستوعب 60% من حركة تداول التجارة المصرية، لذا فإن الحكومة مهتمة برفع كفاءته.