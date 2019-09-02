مدرب المنيا للجماهير: اصبروا على الفريق .. ونخطط للممتاز



وأضاف كمونة: " الفريق مازال فى مرحلة الإعداد وكيف يتم الحكم عليه، وأتمنى من الجماهير أن تساند فريق بلدها والحكم يكون من خلال النتائج فى المباريات الرسمية بالموسم الجديد".



وتابع كمونة أن هدفنا الأساسي فى الموسم الجديد هو تحقيق الصعود للدوري الممتاز، وهو ما نصبو إليه فى المرحلة المقبلة، والفريق يسير فى خطة الإعداد وفقا لما خططنا له سعيا للممتاز.



وأوضح كمونه لدينا قوام أصبح مكتمل وخطوط الفريق بها لاعبين مميزين سواء من الخبرات أو الشباب، والكل هدفه الوصول للدوري الممتاز.

وطالب جماهير المنيا بمساندة الفريق ودعمه خلال المرحلة المقبلة، ودعم اللاعبين من أجل تحقيق حلم الصعود .

وجه سمير كمونة المدير الفني لنادي المنيا، رساله لجماهير الفريق قائلا" اصبروا على الفريق ولا تتسرعوا فى الحكم عليه خلال تلك الفترة من الإعداد لدوري القسم الثاني".