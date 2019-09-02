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رياضة

المنيا يواجه أسمنت أسيوط وديا الخميس استعدادا للممتاز "ب"

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 09:42 م
نادي المنيا
نادي المنيا
مالك خالد
قرر الجهاز الفني لنادي المنيا بقيادة سمير كمونة، خوض مباراة وديه أمام فريق أسمنت أسيوط، وذلك ضمن استعدادات الفريق للممتاز "ب".

وأعلن الجهاز الفني لنادي المنيا عن لعب تلك المواجهة الودية عصر الخميس المقبل، على ملعب استاد الجامعة، بعد موافقة فريق الأسمنت بقيادة مدربه هيثم صالح.

ويسعي الجهاز الفني للمنيا خلال تلك الفترة للوصول لتشكيله الذى سيخوض به مباريات الموسم الجديد من الممتاز "ب".

وكان المنيا قد لعب أسمنت اسيوط وديا وخسر بهدف وحيد فى المباراة التي لعبت على ملعب الأسمنت ضمن المرحلة الأولي من استعدادات الفريق للموسم الجديد.

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