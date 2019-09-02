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فن

بدرية طلبة تنفي استئناف تصوير دورها في فلانتينو

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 11:02 م
الفنانة بدرية طلبة
الفنانة بدرية طلبة
أ ش أ
نفت الفنانة بدرية طلبة استئناف تصوير دورها في مسلسل"فلانتينو" خلال الفترة الحالية بعد توقف دام اكثر من عدة أشهر وخروجه من السباق الرمضاني الماضي.

وقالت بدرية طلبة إنه من المتوقع استئناف التصوير خلال الفترة المقبلة حيث انتهت أسرة المسلسل من تصوير 40% من أحداث العمل.

تدور أحداث المسلسل حول شخصية صاحب مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد "فلانتينو"، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.

"فلانتينو" بطولة داليا البحيرى ، دلال عبد العزيز ، عمرو وهبة ، رانيا محمود ياسين ، هدى المفتى ، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.

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