علي جمعة متعجبا من سؤال: هنعرف إجابته في الجنة .. فيديو

تعجب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، من سؤال أحد متابعيه يسأل عن «ما صحة ما يقال بأن السماء ليست فضاء مفتوحا وأن لها أبوابا معدودة لا يمكن العروج إلا من خلالها؟».



وقال الدكتور علي جمعة، إن هذه السؤال يتعلق بأمر غيبي، لا يمكن معرفة إجابته إلا يوم القيامة، مشيرًا إلى أن ما يقوله علماء الفلك، بأن الفضاء ليس مفتوحًا، وإنما يوجد طرق وبوابات، وربط هذا برحلة المعراج، لا يمكن الإيمان والتسليم به، كما يزعم علماء الفضاء غير المسلمين.



واستطرد: نسأل الله الجنة، وحينئذ نعلم فقط حقيقة الأمر، نافيًا إلصاق رحلة المعراج بكون السماء مفتوحة أم لها لها أبواب، بكونها أمر آخر غير متعلق به.

