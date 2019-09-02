غدا سوهاج يواجه بيلا وديا استعدادا للقسم الثانى

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول للكرة بنادى سوهاج ،بقيادة أبوالعينين شحاته، المدير الفنى، اللعب أمام بيلا وديا غدا، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.



يذكر أن فريق سوهاج قد خاض العديد من اللقاءات الودية قبل هذا اللقاء، ضمن معسكر الفريق بالإسكندرية، بدأها بخسارة من فريق أبو قير للأسمدة بهدفين نظيفين، ثم حقق الفوز علي فريق الرجاء بثلاثية نظيفة، وبعدها تعادل مع فريق فاركو 1/1، ثم خسر من فريق الأوليمبي بهدفين نظيفين، وتعادل بدون أهداف مع الفريق الأسوانى ،وتفوق بالفوز على مياة البحيرة بهدفين لهدف، وفاز اليوم علي هلال الضبعة بهدف للاشيء.



وقال أبو العينين شحاتة المدير الفنى للفريق في تصريحات لـ صدى البلد إنه دخل المعسكر بالإسكندرية بعد انتهاء المعسكر القصير بالقاهرة الذي استغرق 72 ساعة لرفع معدل اللياقة البدنية للاعبين بعد العودة من إجازة عيد الأضحى، والذي تخلله اللقاء الودي مع فريق البلاستيك.



وأضاف أن الفريق سيخوض العديد من اللقاءات الودية للوقوف على مدى جاهزية الفريق لخوض منافسات الموسم الجديد بدوري القسم الثاني، والتأكد من مستوى وإمكانيات لاعبي الفريق.



يذكر أن فريق سوهاج بقيادة أبوالعينين شحاتة قد دخل معسكرا مغلقا بملعب الأكاديمية البحرية بالإسكندرية، حتى الخامس من سبتمبر المقبل، ضمن المرحلة الثالثة من فترة إعداد الفريق للموسم الجديد بدورى القسم الثانى