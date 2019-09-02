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رئيس الإمارات وحاكم دبي وولي عهد أبو ظبي يهنئون البرهان برئاسة مجلس السيادة السوداني

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 09:52 م
صدى البلد
أ ش أ
تلقي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان برقيات تهنئة بمناسبة توليه رئاسة المجلس السيادة، من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، ومحمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال مجلس السيادة، في بيان اليوم الاثنين، إن رئيس الإمارات، وحاكم دبي، وولي عهد أبو ظبي، عبروا في برقياتهم للبرهان عن تمنياتهم له بالنجاح والتوفيق في منصبه الجديد وللشعب السوداني الصديق بالخير والرخاء، ومزيد من التقدم والازدهار للعلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة.

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