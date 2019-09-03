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لعشاقه.. طريقة سهلة وسريعة لعمل الجمبري البانيه

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 03:00 ص
طريقة عمل الجمبري
طريقة عمل الجمبري البانية
اسماء عبد الحفيظ
تحتار العديد من ربات المنزل فى أفضل وأسهل الطرق لعمل الجمبري، وتتخوف كثير من ان تفسد مذاقه وتتسبب فى اهداره، لذلك يقدم لك الشيف عاطف على طريقة سهلة وسريعة لعمل جمبري البانية.

المقادير لعمل الجمبري البانية :
كيلو جمبري مقشر من الراس والجسم وسحب الخيط الموجود في الظهر..
ملحوظة: ...يمكن ترك الديل.

تتبيلة الجمبري

ملح / كمون/ فلفل اسود/ ليمون/صوص صويا/ قليل من الزيت

تتبيلة  أخرى للجمبرى
تفرم بصلة صغيرة/3 فصوص توم/ ملح/ كمون/ليمونة/فلفل اسود/قليل من الزيت
طحين( دقيق)
2 بيضة مخفوقة عليها قليل من الملح والفلفل الاسود
بقسماط
زيت للقلي

طريقة لعمل الجمبرى البانية :
- اختاري تتبيلة. من الاتنين،،، وضعيها على الجمبري بعد التنضيف والتصفية
- يترك منقوع في التتبيلة حوالي ربع ساعة
- قومي بتغليف كل واحدة بالطحين ثم البيض ثم البقسماط حتى نفاذ الكمية
- ضعي الطبق حوالي نص ساعة في الفريزر حتى يتماسك الطحين والبيض والبقسماط
- سخني الزيت ونزلي الجمبري واحدة واحدة وقلبي على الجنبين حتى يصير ذهبي اللون.

صلصة صوص الكوكتيل بجانب الجمبرى البانية

معلقة مايونيز + معلقة كاتشيب  ونضربهم جيد بالملعقة ويقدم مع الجمبزي

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