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رياضة

‎وديا.. سيراميكا كليوباترا يفوز على مياه البحيرة

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 09:36 م
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا على مياه البحيرة بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما عصر اليوم الاثنين، في برج العرب.

جاءت المباراة قوية وساخنة في أحداثها، ونجح محمد جمال ظهير أيسر الفريق في تسجيل هدف التقدم بالدقيقة الأولى من الشوط الأول، وتعادل مياه البحيرة في نفس الشوط.

وقدم سيراميكا كليوباترا الشوط الثاني بشكل أقوى، وسجل الهدف الثاني في الدقيقة ٧٥، عن طريق المهاجم أحمد حسني، الذي تسلم الكرة بشكل رائع داخل المنطقة وأودعها الشباك بقدمه اليسرى.  

ويلتقي الفريق مع الرجاء في الرابعة والنصف مساء الأربعاء المقبل على نفس الملعب، في ختام لقاءاته الودية بمعسكره المغلق في مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية.‎

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