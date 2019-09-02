قرار عاجل من المجلس السيادي السوداني حول إذاعة بي بي سي البريطانية

قرر رئيس مجلس السيادي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إعادة بث خدمة هيئة الإذاعة البريطانية، "بي بي سي" في السودان، بعد 78 سنة من الإنقطاع.



ووفقا لوسائل إعلام سودانية، فإن فريق "بي بي سي" البريطانية سيصل إلى الخرطوم في غضون الأيام المقبلة لإكمال التباحث مع السلطات السودانية حول إعادة البث.



وذكرت صحيفة "الانتباهة" السودانية أن بداية البث ستكون من العاصمة الخرطوم ثم الانتقال لولايات أخرى كانت تغطيها خدمة "بي بي سي ".



وحجب نظام الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، راديو "بي بي سي" عن السودانيين لمدة تسع سنوات لدواع أمنية لم يفصح عنها.



