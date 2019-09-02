محمد الباز: هناك من يستغل المصريين وأزماتهم .. فيديو

حذر الإعلامي محمد الباز من دعاة الفتنة خاصة أن هذه الفترة الكثير من هؤلاء موجودون ويحاولون أن يحدثوا حالة من التشكيك فى كل شيء مشيرا إلى أن الحرب الأساسية التى تخوضها مصر هى نفسية فى الأساس وتقوم على تشكيك الناس فى كل شيء.



وأضاف الباز فى برنامجه "90 دقيقة" أن الحرب النفسية تستغل وجود الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد ولكن الفارق أن مصر الآن تتصدى لهذة المشاكل والتى كانت موجودة من قبل ومزمنة مثل البطالة والصحة.



وتابع: أن هناك من يستغل المصريين وأزماتهم مشيرا إلى أنه لم ينكر الواقع مشيرا إلى أنه يجب حل المشاكل بعيدا عن حالات التشكيك الموجودة فى كل شيء.



واستكمل: إن دعاة الفتنة فى مصر معروفين بالاسم ويشككوا فى أى شيء يحدث فى البلد.

