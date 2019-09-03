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الساحل درمغة.. مصيفون يسيرون في حالة سكر بوضح النهار.. فيديو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 05:38 ص
صدى البلد
أحمد شريف



تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو لمجموعة من المصيفين بالساحل وهم في حالة من السكر والتسكع في وضوح النهار بأحد المنتجعات.

ويظهر الفيديو مجموعة من الشباب أصحاب السيارات الفارهة وهم يسيرون في حالة من السكر حاملين زجاجات الخمر، في حين يدخل البعض في مشاجرات وهم غائبين على الوعي.

وأثار الفيديو غضب رواد التواصل، بسبب تصرفات المصيفين الغير المسؤولية سواء الرجال والنساء وعدم احترام المناطق العامة بالساحل في مشهد غير أخلاقي على حد وصفهم.

فيما اعلق احد الرواد ان هذا التصرفات من الغريب أن تقع من ابناء المجتمعات الراقية.


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