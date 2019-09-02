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تعليم

التعليم تكشف حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة لتلاميذ رياض الأطفال

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 09:32 م
موعد بدء الدراسة
موعد بدء الدراسة
ياسمين بدوي
نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من انباء تزعم تأجيل موعد بدء الدراسة لتلاميذ رياض الاطفال.

وقالت وزارة التربية والتعليم : انه لا صحة لهذه الشائعات نهائيا ، ولم يتم صدور اي قرار بتأجيل الدراسة

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت في وقت سابق ، أن الدراسة في مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي ستبدأ 11 سبتمبر 2019

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الدراسة ستبدأ للطلاب الأكبر سنًا في باقي الصفوف في 21 سبتمبر 2019

وأشارت الوزارة إلى أن العام الدراسي يجب أن تطول مدته في مصر وذلك لمصلحة الطالب حتى يتمكن من استيعاب المواد الدراسية لأن ما يحدث في هذه المرحلة هو مستقبل التعليم في مصر واستثمارنا الحقيقي

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