حظك اليوم الثلاثاء 3/9/2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

صحيًا: تتخلّص من كل ما يسبب لك الإزعاج، وتنسى هموم العمل، وتمارس الرياضة بانتظام



حظك اليوم الثلاثاء 3/9/2019 برج السرطان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:



مهنيًا: يبشرك الفلك اليوم بعثورك على ما كنت تبحث عنه بعد جهد جاهد، وتحافظ عليه وتبتعد عن التسرّع

عاطفيًا: تنتبه إلى تصرّفاتك لأن شيئًا قد يثير غيرة الحبيب ويوقعك في مشاكل معه، وتنجح في ذلك

صحيًا: كما عليك مسؤوليات في العمل، كذلك عليك مسؤوليات تجاه صحتك، فاختر المناسب لذلك

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حظك اليوم الثلاثاء 3/9/2019 برج الأسد على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:



مهنيًا: يسهل عليك هذا اليوم الاتصالات ويزيل الحواجز الواحد تلو الآخر ويساعدك الفلك ايضا فى مشروع تخطط له من فترة

عاطفيًا: قد تجد نفسك مجبرًا على اتخاذ قرارات مهمة، لكنّ العقبة تكمن في رفض الشريك هذه القرارات

صحيًا: أمام المأكولات الشهية الكل معرّض للإغراء، لكن القليل من الإرادة يحول دون ذلك



￼حظك اليوم الثلاثاء 3/9/2019 برج العذراء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:



مهنيًا: استمرار أحد الزملاء في الكذب عليك يضايقك ويدفعك إلى الابتعاد عن جو العمل الجماعي بعض الشيء

عاطفيًا: علاقتك بالحبيب مستقرة بسبب اعتمادكما الصراحة والحوار الهادئ، وتمضيان معًا أجمل الأوقات الرومانسية

صحيًا: عوارض التوتر التي تنتابك بين حين وآخر غير مفيدة صحيًا، راجع طبيبك



حظك اليوم الثلاثاء 3/9/2019 برج الميزان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:



مهنيًا: يشكل اليوم نقطة تحول في مجال أعمالك ومشاريعك فكن حذرا وركز قبل ان تقرر اي قرار او توقع على اي أوراق

عاطفيًا: عد إلى الواقع وفكر بعقلانية، لا ترفض نصائح الشريك لأنه يريد مصلحتك لانه يحبك ويريد لك كل الخير

صحيًا: التلاعب بأعصابك لا يفيدك بل قد يتسبب لك بامراض نفسية تنعكس الى جسدية، حاول وضع حد لذلك قبل فوات الأوان



حظك اليوم الثلاثاء 3/9/2019 برج العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:



مهنيًا: يفرض الفلك اليوم عليك مستجدّات وضغوطًا مكثفة، فحاول ألا ترتبك وكن قويا كما هو معروف عليك

عاطفيًا: لا تقف عند المحطة الأولى من الخيبة، لأنّ الأفق يبدو أكثر نجاحًا وفائدة ولا سيما في مجال المشاريع المستقبلية مع الشريك

صحيًا: حاول أن تقوم بكل ما يعود على صحتك بالفائدة، الظروف ملائمة لذلك



حظك اليوم الثلاثاء 3/9/2019 برج القوس على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:



مهنيًا: تنكّب اليوم على أعمالك واثقًا بالحظ والدعم، وتجد حلولًا لبعض المشاكل التى تقابلك فى العمل

عاطفيًا: يبتسم الحب وتشرق الشمس في قلبك، وتعيش أجمل أيام حياتك برفقة شريك يفهم عليك بمجرد النظر إليه

صحيًا: تتخّذ قرارات تتعلق بنظامك الغذائي أو بصحتك، بعدما أدركت أن الأمور بدأت تتفاقم



حظك اليوم الثلاثاء 3/9/2019 برج الجدي على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:



مهنيًا: تحاول الحصول على كلمة حاسمة أو توقيع معاهدة معيّنة أو بدء مشروع ما وتنجح فى جميع مساعيك ويكون يوما ناجحا مهنيا

عاطفيًا: احذر التسرع في إطلاق الاحكام على الشريك، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن جوّك الخاص ليس صافيًا

صحيًا: نقاط ضعفك صحيًا الرأس والأسنان والحساسية التي غالبًا ما يكون مصدرها التوترات العصبية.



حظك اليوم الثلاثاء 3/9/2019 برج الدلو على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:



مهنيًا: يزودك الفلك اليوم بحماسة شديدة واندفاعًا وينهي حالة من الانقباض والتعب والتكاسل وتبدأ مشروعا جديدا يكون بداية جديدة

عاطفيًا: التفاهم مع الشريك يشكّل ضمانا للحاضر والمستقبل ولبناء الثقة بينكما فحاول كسر جميع الحواجز التى قد تؤدي الى عدم التفاهم

صحيًا: أنت ميّال إلى المشاريع الترفيهية التي تبعد عنك الهموم، فاختر أحدها وتشارك به مع المقربين



حظك اليوم الثلاثاء 3/9/2019 برج الحوت على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:



مهنيًا: يطرح هذا اليوم بعض الاشكالات على صعيد المحادثات والنقاشات، فتخوض مرحلة من التحديات تنتصر فيها حينًا وتفشل احيانًا

عاطفيًا: لو استمعت إلى أقوال الشريك لما آلت الأوضاع بينكما إلى ما هي عليه اليوم فحاول اصلاح ما افسدته يا برج الحوت

صحيًا: يتعزّز وضعك الصحي بسبب النشاط الترفيهي الذي تقوم به مع المحيطين بك

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم اليوم حظك اليوم الثلاثاء 3/9/2019 وتوقعات الابراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حتى تستطيع الاطلاع عليه، وتراقب تحركاته، ويمكن ان يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.وفيما يلي نقدم لكم حظك اليوم الثلاثاء 3/9/2019 وتوقعات الابراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معا على ما تحملة الأبراج من أسرار لكل برج، وسنحاول كشف النقاب عن ما تحمله الأيام القادمة من أفراح ونجاحات وأحزان، الان نتابع كيف سيكون حظك اليوم 3 سبتمبر 2019، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟مهنيًا: لا تخاطر كثيرًا اليوم وخصوصًا في ما يتعلق بالأمور العقود المالية والمضاربات، لأن النتائج قد لا تكون مضمونةعاطفيًا: تسيطر عليك الرومانسية الزائدة هذا اليوم وتبذل جهدك لإرضاء الحبيب وإسعاده، فتنجح في ذلكصحيًا: اذا رغبت في تحسين صحتك، عليك البحث عما يساعدك كثيرًا لتحقيق ذلك ويشجعك على كل شيء صحيمهنيًا: يحذرك الفلك اليوم من معاكسات لمشاريعك الجديدة قليلًا ويعرقل ترقية ما فى العمل فلا تعاند بل حاول ان تساير التيار حتى لا تقع فى المحظورعاطفيًا: تنتظرك السعادة مع الحبيب بعد طول صبر وأناة وبعد خلافات مستحكمة، وتعود الأفراح لتسيطر على الأجواءصحيًا: إياك والتقاعس والمماطلة بشأن الأمور المفيدة لأعصابك وراحتك، ولا سيما ممارسة المشي يوميًامهنيًا: تعيد النظر اليوم في استثماراتك وطريقة إسرافك للمال خشية الوقوع في خسائر كبيرة قد تضع فى مشاكل انت فى غني عنها عاطفيًا: لا تجعل قلقك وعصبيتك يؤثران في علاقتك بالحبيب، فهو بالغ الحساسية ويتفهم وضعك جيدًا فحافظ عليه