كفر الشيخ تبدأ تطبيق مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"

أطلق محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه ، اليوم الإثنين ، تطبيق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بالمحافظة ، بمشاركة 200 جمعية أهلية ومؤسسة خيرية والمجتمع المدني وجمعيات تنمية المجتمع، تفعيلًا لدور المشاركة المجتمعية لتطوير وتنمية القرى الأكثر احتياجًا ورعاية الأسر الأولى بالرعاية.



وقال محافظ كفر الشيخ إن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية فى يناير عام 2019 م تأتي في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة آمنة وكريمة للمواطنين، حيث أن المواطن هو البطل الحقيقي لبسالته في خوض معركتي البقاء والبناء ببسالة وقدم التضحيات متجردًا وتحمل كُلفة الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.



مشيدًا بدور المواطن لكونه تحمّل عبء تبعات الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية، في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصاديّ لتستهدف مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" الفئات الأكثر احتياجا وخصوصا القرى المحرومة من الخدمات.



وأضاف المحافظ إنه تم حصر وتحديد عدد من القرى الأكثر احتياجًا ، حيث تم الانتهاء من 3 قرى وجارى العمل بـ 5 قرى بإجمالى 8 قرى ، كما تم حصر وتحديد 25 قرية من القرى الأكثر احتياجًا على مستوى المحافظة ، وتم إرسالهم إلى الجهات المعنية بالتنفيذ منها وزارات التضامن، الصحة، التربية والتعليم .



حيث تهدف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إلى توفير سكن ملائم للمواطنين، وعمل قوافل طبية، وإجراء عمليات جراحية، وتوفير أجهزة طبية وتعويضية تشمل عكازات وأطراف صناعية، وتقديم دعم مادي ونقدى وعينى لمجموعة من الأسر الأكثر احتياجا، والعمل على تطوير وتجهيز حضانات للأطفال، وأنه تم حصر الحالات الأكثر احتياجًا منها 199 حالة بمركز الرياض والمستحق منهم 57 حالة، 13 حالة فى البرلس والمستحق منهم 3 حالات ، وفى فوة 34 حالة والمستحق منهم 11 حالة، وفى سيدى سالم 295 حالة والمستحق منهم 46 حالة ، بإجمالى 1658 حالة على مستوى المحافظة.



وحضر إطلاق المبادرة السكرتير العام المساعد للمحافظة ياسر الحفناوى، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي السيد مسلم، ورؤساء المراكز والمدن، ومدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ علاء نجم، وممثلو الجمعيات الأهلية وتنمية المجتمع والمجتمع المدني والمؤسسات الخيرية على مستوى المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.