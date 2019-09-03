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حظك اليوم الثلاثاء 3\9\2019 برج العقرب وتوقعات الابراج على الصعيد المهني والعاطفي

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 07:01 ص
حظك اليوم الثلاثاء
حظك اليوم الثلاثاء 3/9/2019 برج العقرب
اسماء عبد الحفيظ
الكثير لا يخطون خطوة دون متابعة الأبراج وحظك اليوم، لذلك نقدم لك توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء ٣سبتمبر ٢٠١٩ برج العقرب وتوقعات الابراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

مهنيًا: يفرض الفلك اليوم عليك مستجدّات وضغوطًا مكثفة، فحاول ألا ترتبك وكن قويا كما هو معروف عليك.

عاطفيًا: لا تقف عند المحطة الأولى من الخيبة، لأنّ الأفق يبدو أكثر نجاحًا وفائدة ولا سيما في مجال المشاريع المستقبلية مع الشريك.
صحيًا: حاول أن تقوم بكل ما يعود على صحتك بالفائدة، الظروف ملائمة لذلك.

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