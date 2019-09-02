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حوادث

مختل عقليا يقتل شقيقه بفأس في الأقصر

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 10:46 م
مختل عقليا يقتل شقيقه
مختل عقليا يقتل شقيقه بفأس في الاقصر
شمس يونس
لقي شاب بجنوب الأقصر مصرعه على يد شقيقه المختل عقليا بواسطة فأس حديدية بنجع الرشاوين التابعة لقرية الرزيقات بحري بمدينة أرمنت.

تلقى اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر إخطارا من مركز شرطة أرمنت يفيد بمصرع "أ م ف" فى العقد الثانى من عمره ، مقيم نجع الرشاوين بقرية الرزيقات بحري بمدينة أرمنت.

وتبين بالتحريات الأولية أن شقيق المجني عليه ويدعى "س م ف" 24 سنة، عامل، تعدى عليه مهشما رأسه بواسطة فأس حديدية ما أودى بحياته فى الحال.

وعلى الفور تم القبض على المتهم الذي تبين أن مختل عقليا ومصاب بوسواس قهري.


تم تحرير محضر واخطرت النيابة لتولى التحقيقات وتم وضع الجثة بمشرحة مستشفى أرمنت الدولى.

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