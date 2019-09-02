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لاعبو مصر: نحن أقوياء في أفريقيا.. وتوقعنا حصد أكبر عدد من الميداليات

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 11:08 م
بعثة مصر في دورة
بعثة مصر في دورة الألعاب الأفريقية
هاني حسين
قال أحمد صلاح لاعب منتخب مصر للريشة الطائرة والحاصل على 2 برونزية في دورة الألعاب الأفريقية، إننا شعرنا بفرحة كبيرة بحصد الميداليات وتحطيم الأرقام القياسية في كل الألعاب.

وأضاف أحمد صلاح في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، قائلا:" كان لدينا رغبة في حصد أكبر عدد من الميداليات.

ومن جانبه قال محمد مصطفى لاعب منتخب مصر للريشة الطائرة والحاصل على 2 برونزية في دورة الألعاب الأفريقية، :" كنت أتمرن 3 مرات في اليوم من أجل الاستعداد بشكل جيد لدورة الألعاب الأفريقية".

وأكمل محمد مصطفى:" توقعت هذا الكم الهائل من الميداليات ونحن أقوياء في أفريقيا، ومصر تعتبر من أقوى الدول المشاركة في المسابقات الأفريقية".

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