لاعبو مصر: نحن أقوياء في أفريقيا.. وتوقعنا حصد أكبر عدد من الميداليات

قال أحمد صلاح لاعب منتخب مصر للريشة الطائرة والحاصل على 2 برونزية في دورة الألعاب الأفريقية، إننا شعرنا بفرحة كبيرة بحصد الميداليات وتحطيم الأرقام القياسية في كل الألعاب.



وأضاف أحمد صلاح في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، قائلا:" كان لدينا رغبة في حصد أكبر عدد من الميداليات.



ومن جانبه قال محمد مصطفى لاعب منتخب مصر للريشة الطائرة والحاصل على 2 برونزية في دورة الألعاب الأفريقية، :" كنت أتمرن 3 مرات في اليوم من أجل الاستعداد بشكل جيد لدورة الألعاب الأفريقية".



وأكمل محمد مصطفى:" توقعت هذا الكم الهائل من الميداليات ونحن أقوياء في أفريقيا، ومصر تعتبر من أقوى الدول المشاركة في المسابقات الأفريقية".

