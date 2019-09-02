لاعبو مصر: نحن أقوياء في أفريقيا.. وتوقعنا حصد أكبر عدد من الميداليات

قال أحمد صلاح لاعب منتخب مصر للريشة الطائرة والحاصل على 2 برونزية في دورة الألعاب الأفريقية، إننا شعرنا بفرحة كبيرة بحصد الميداليات وتحطيم الأرقام القياسية في كل الألعاب.
وأضاف أحمد صلاح في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، قائلا:" كان لدينا رغبة في حصد أكبر عدد من الميداليات.
ومن جانبه قال محمد مصطفى لاعب منتخب مصر للريشة الطائرة والحاصل على 2 برونزية في دورة الألعاب الأفريقية، :" كنت أتمرن 3 مرات في اليوم من أجل الاستعداد بشكل جيد لدورة الألعاب الأفريقية".
وأكمل محمد مصطفى:" توقعت هذا الكم الهائل من الميداليات ونحن أقوياء في أفريقيا، ومصر تعتبر من أقوى الدول المشاركة في المسابقات الأفريقية".
وأضاف أحمد صلاح في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، قائلا:" كان لدينا رغبة في حصد أكبر عدد من الميداليات.
ومن جانبه قال محمد مصطفى لاعب منتخب مصر للريشة الطائرة والحاصل على 2 برونزية في دورة الألعاب الأفريقية، :" كنت أتمرن 3 مرات في اليوم من أجل الاستعداد بشكل جيد لدورة الألعاب الأفريقية".
وأكمل محمد مصطفى:" توقعت هذا الكم الهائل من الميداليات ونحن أقوياء في أفريقيا، ومصر تعتبر من أقوى الدول المشاركة في المسابقات الأفريقية".