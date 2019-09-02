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رئيس لجنة مبادرة الرئاسة للمسح السمعي: المسح السمعي سيكون إلزاميا على الأطفال..فيديو

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 10:49 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد الدكتور أحمد مصطفى عميد معهد السمع والكلام ورئيس لجنة مبادرة الرئاسة للمسح السمعي أن المبادرة ستكون إلزامية على كل المواليد بداية من هذا الشهر مؤكدا أن المسح السمعي سيكون الزامى مثل التطعيمات التى تؤخذ للأطفال.

وأضاف عميد معهد السمع والكلام ورئيس لجنة مبادرة الرئاسة للمسح السمعي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هنا العاصمة عبر فضائية cbc أن الأب والأم في بعض الأحيان يكونوا غير منتبهين إذا كان الطفل قد يكون لديه مشاكل سمعية أم لا.

وتابع عميد معهد السمع والكلام ورئيس لجنة مبادرة الرئاسة للمسح السمعي أن الاختبار السمعى فى البداية هام جدا فاذا كان الطفل سليم لا يوجد مشكلة أما تواجد مشكلة سيبدأ العلاج بنفس المركز التابع له أو التنقل لأحد المستشفيات لعمل اختبارات سمعية متقدمة.

وأشار عميد معهد السمع والكلام ورئيس لجنة مبادرة الرئاسة للمسح السمعي أنه في العمر الصغير للطفل يكون العلاج أسهل وفي بعض الأحيان يتم اكتشاف ضعف سمعي شديد ويتم اللجوء بعد فترة إلى عمليات زرع قوقعة.

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