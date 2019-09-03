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تنتظرك السعادة مع الحبيب.. حظك اليوم الثلاثاء برج الثور وتوقعات الابراج

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 05:52 ص
حظك اليوم الثلاثاء
حظك اليوم الثلاثاء 3/9/2019 برج الثور
اسماء عبد الحفيظ
ما سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك حظك اليوم الثلاثاء برج الثور 3 سبتمبر ٢٠١٩ وتوقعات الابراج من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

واليكم حظك اليوم الثلاثاء 3\9\2019 برج الثور وتوقعات الابراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:


حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

يحذرك الفلك اليوم من معاكسات لمشاريعك الجديدة قليلًا ويعرقل ترقية ما فى العمل فلا تعاند بل حاول ان تساير التيارحتى لا تقع فى المحظور 


حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

تنتظرك السعادة مع الحبيب بعد طول صبر وأناة وبعد خلافات مستحكمة، وتعود الأفراح لتسيطر على الأجواء


حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحي

إياك والتقاعس والمماطلة بشأن الأمور المفيدة لأعصابك وراحتك، ولا سيما ممارسة المشي يوميًا

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