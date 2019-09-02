غدا.. نقابة الأسنان تطلق مؤتمرها الدولي الخامس EDSIC 2019

تطلق غدا نقابة الأطباء الأسنان، فعاليات المؤتمر الدولى الخامس “EDSIC 2019”، والتي تفتتح فعالياته غدا الثلاثاء ، 3 سبتمبر 2019.



ويهدف المؤتمر إلى دعم و تطوير وتدريب أطباء الأسنان، على أحدث الصيحات العالمية فى مجال طب الأسنان، وتقديم الخدمات الطبية، بما يتواكب مع رؤية مصر 2030، من خلال رفع مستوى الخدمات المُقدمة للمريض، بأقل تكلفة، حيث يضم العديد من المحاضرات وورش العمل فى كافة التخصصات، مثل: الليزر وعلاجات اللثة، الحشوات التجميلية، طب أسنان الأطفال، التقويم، وغيرهم.



ويعقد المؤتمر حوارا مجتمعيا، على هامش فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر، الجمعة 6 سبتمبر المقبل، مع الجهات المشاركة فى رسم خريطة طب الأسنان، سواء من المجلس الأعلى للجامعات، أو عمداء الكليات، وعمداء الكليات التى تم إنشاؤها بعد 2013، والتى تم اتخاذ قرارات بالجمعية العمومية خاصة بعدم الاعتراف بخريجيها، وذلك لمحاولة وضع خطة للتغلب على مشكلة زيادة أعداد أطباء الأسنان، وعدم قيد خريجي بعض الكليات، وكيفية تخريج أطباء ذات كفاءة.



وسيشهد المؤتمر حدثا مميزا خلال تلك الدورة أيضا هو ، EDSIC Club، وهو أول حدث لعرض الحالات الخاصة بكل طبيب، ومناقشتها على أسس علمية مع باقى الأطباء، وشرح كيفية التنفيذ وإفادة الآخرين، ومناقشة خطة العلاج والخطوات المتبعة مع المريض.