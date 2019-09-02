ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

احتفالية لتكريم الفائزين بمسابقة «مئذنة الأزهر» في الشعر.. غدًا

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 11:53 م
الازهر
الازهر
محمد صبري عبد الرحيم
يقيم مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، غدًا الثلاثاء، احتفالية لتكريم الفائزين في مسابقة «مئذنة الأزهر» في الشعر للموسم الأول 2019م، وذلك في إطار النشاط الثَّقافي للمركز.

وأعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين في أبريل الماضي عن مسابقة لاختيار أفضل قصائد عامودية باللغة العربية الفصحى عن الأزهر الشريف أو أحد شيوخه أو علمائه أو عن دور الأزهر وجهوده الجليلة في ترسيخ القيم التي يتبناها ويحرص على نشرها مثل: السلام، الأخوة الإنسانية، التعايش وتقبل الآخر، والمواطنة.

وتضمنت شروط هذه المسابقة أن تكون القصيدة باللغة العربية الفصحى ومن الشعر العمودي، وأن يكون الشعر أصيلًا ومن إنتاج الشاعر المشارك، وألا تقلَّ أبيات القصيدة عن ثلاثين بيتًا ولا تتجاوز الخمسين بيتًا، وألا تكون القصيدة سبق نشرها من قبل، وألا يقدِّم الشاعر القصيدة المشارك بها لمسابقة أخرى لحين الإعلان عن نتيجة المسابقة.

وتشتمل جوائز المسابقة على شهادة شكر وتقدير، وذلك للفائزين الخمسة الأوائل. بالإضافة إلى جوائز مالية قدرها: 25000 جنيها للفائز الأول. 20000 جنيها للفائز الثاني. 15000 جنيها للفائز الثالث. 10000 جنيها للفائز الرابع. 5000 جنيها للفائز الخامس. على أن يستلم الفائز بالمركز الأولى درع "مئذنة الأزهر".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسماء الفائزين بمسابقة مئذنة الأزهر في الشعر الموسم الأول 2019

ترشيحاتنا

شوبير يكشف سر تعثر صفقة رحيل أزارو عن الأهلي

ريهام سعيد لـ وسيم يوسف: من أرادني فليكن تحت شروط سعادتي.. شاهد

التعليم تكشف حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة لتلاميذ رياض الأطفال

اهم الاخبار .. برج مائل بالإسكندرية يهدد الأهالي.. بيراميدز يواجه الزمالك في نهائى كاس مصر

فى عيد ميلادها.. سلمى حايك تكشف عن تفاصيل مثيرة حول تعرضها للتحرش

قمة الخيبة .. مصطفى يونس يتحدث عن مواجهة الأهلي والزمالك فى نهاية الدورى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجميد البويضات .. 8 حقائق عنه وهل يؤثر على عذرية البنات

من لم يكن صديقا لنفسه صار عدوا للناس.. زينة بإطلالة بيضاء تشعل انستجرام

بلوزة أوف شولدر .. عبير صبري فى إطلالة جديدة داخل عيادة أسنان