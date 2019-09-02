أبرزها أنفلونزا الطيور. جهود وزارة الزراعة لمواجهة أمراض الدواجن

قال محمد سعد مدير معهد الأمصال واللقاحات بالعباسية التابع لوزارة الزراعة، إن المعهد أنتج لقاح انفلونزا الطيور، ويتوافر هذا اللقاح بكميات مناسبة من أجل تحصين الثروة الداجنة في مصر.



وأضاف محمد سعد في تصريحات تليفزيونية، أنه تم إمداد الهيئة العامة للخدمات البيطرية بـ اللقاحات المطلوبة للتحصين ضد مرض أنفلونزا الطيور والحمى القلاعية تحسبا الأمراض التي تنتشر خلال فصل الشتاء.



وتابع محمد سعد:" هناك تحكم وسيطرة على الأمراض الوبائية بفضل الحملات القومية التي يتم إجرائها لتحصين الحيوانات طبقا للبرنامج الوقائي الذي تنفذه وزارة الزراعة".



وأكمل محمد سعد:" هناك تنسيق كامل بين الجهات المختلفة بالوزارة ومربيين الدواجن للتحكم في الأمراض بتوفير الأمصال واللقاحات، وينتج المعهد اللقاحات طبقا للقياسات الدولية".

