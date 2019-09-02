باحث مصري يفوز بعضوية مجلس إدارة اللجنة الدولية للمتاحف الاثنوجرافية .. صور

أعلنت اللجنة الدولية للمتاحف الاثنوجرافية بالمجلس الدولي للمتاحف (ICOM-ICME) في المؤتمر العام الخامس والعشرين، والمنعقد حاليا في مدينة كيوتو باليابان، فوز المصري عبدالرحمن عثمان مسعود أمين المتحف القومي للحضارة المصرية بوزارة الآثار بعضوية مجلس الإدارة عن الدورة 2019: 2022.



عبد الرحمن حاصل علي جائزة أفضل أمين متحف في مصر عام 2018،وهو باحث دكتوراة في الدراسات التراثية والمتحفية بجامعة حلوان،وقد حصل علي ماجستير الدراسات المتحفية عام 2016 عن موضوع " إدارة المجموعات المتحفية بالمتاحف الاثنوجرافية، دراسة مقارنة بين المتحف الوطني للأثنولوجيا باليابان والمتحف الاثنوجرافي بالقاهرة"،وصدر له كتاب بعنوان المتاحف الاثنوجرافية الصادر عن المجلس الدولي للمتاحف بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية.



وكشف عبد الرحمن عثمان أن اللجنة الدولية للمتاحف الاثنوجرافية والتي تم تأسيسها عام 1946م هي إحدى أكبر اللجان الدولية الثلاثين للمجلس الدولي للمتاحف،والذي تم تأسيسه عام 1946 ويبلغ عدد أعضاؤه 40 ألف عضو يمثلون 144 دولة حتي عام 2018.



وICOM-ICME هي اللجنة الدولية للمجلس الدولي للمتاحف (ICOM) المعنية بشئون المتاحف الاثنوجرافية والمجموعات الاثنوجرافية التي تعبر عن ثقافات الشعوب الإثنية والمحلية والوطنية والدولية.



وتابع:ومنذ إنشائها في عام 1946، أنشأت ICME ICOM- منصة دولية للمتاحف الاثنوجرافية لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلق بقضايا التراث الشعبي، وتركز الاهتمام علي مواجهة التحديات التي تواجه المتاحف والمجموعات الاثنوجرافية في هذا العالم المتغير مع تقديم استشارات حول كيفية تمثيل الشعوب وثقافاتهم.



ويجتمع الأعضاء سنويًا في بلد مختلف لمناقشة القضايا في متاحفهم وللتعرف على ثقافات البلد المضيف،ويتم تنظيم مجموعات عمل ICME حول مواضيع محددة ويسهلها الأعضاء لمتابعة الموضوعات ذات الأهمية لأعضاء ICME،وتقوم النشرة الإخبارية الفصلية بإبلاغ أعضاء ICME بأنشطة اللجنة وأعضاء اللجنة.



وقال:تعرّف المتاحف الإثنوجرافية بعدة مسميات منها"متاحف الفلكلور ومتاحف التراث الشعبي ومتاحف الثقافة الشعبية والمتاحف الإثنولوجية والمتاحف الأنثروبولوجية"،والإثنوجرافيا فرع من فروع الأنثروبولوجيا الثقافية التي تتناول الوصف العلمي لثقافة انسانية معينة.



وعن أهداف اللجنة الدولية للمتاحف الاثنوجرافية،قال:الاهتمام بمناقشة التحديات التي تواجه المتاحف الإثنوجرافية في عالم متغير، بما في ذلك صيانة وتفسير مجموعات التراث المادي وغير المادي لمختلف الشعوب وثقافاتهم ومجتمعاتهم.



وتوفير منتدى للتواصل والتعاون وتبادل المعلومات، بين المتاحف والعاملين في المتاحف المهنية وغيرهم من المعنيين بمتاحف التراث الشعبي وكذلك المجموعات الإثنوجرافية المنتشرة في جميع أنواع المتاحف - الإثنوجرافية والفنون والتاريخ الطبيعي والآثار.



وتابع:كذلك المساهمة في البحث في المجالات ذات الصلة بالمتاحف الإثنوجرافية ونشر النتائج على أوسع نطاق ممكن،وتمثيل مصالح المتاحف الإثنوجرافية وكذلك المجموعات الإثنوجرافية داخل المجلس الدولي للمتاحف للمساهمة في تطوير وتنفيذ القيم الأساسية لبرامج المجلس الدولي للمتاحف.



وأضاف:كما تهدف اللجنة إلي التعاون مع اللجان الوطنية والتحالفات الإقليمية لـلمجلس الدولي للمتاحف ومع اللجان الدولية الأخرى والمنظمات التابعة فيما يتعلق بسياسات المجلس الدولي للمتاحف المعتمدة.