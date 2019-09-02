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مكافحة الإدمان: نستهدف الكشف على 50 ألف موظف شهريا ..فيديو

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 10:34 م
تعاطي الموظفين للمخدرات
تعاطي الموظفين للمخدرات
محمد القاضي
قال حسن ترك، المستشار القانوني لصندوق مكافحة الإدمان، إن نسبة تعاطي الموظفين للمخدرات تراجعت لـ1.9%.

وأضاف حسن ترك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه يتم الكشف على ألف موظف يوميًا، ومن المستهدف الوصول إلى 50 ألف موظف شهريًا.

وأشار حسن ترك، إلى أنه تم التركيز على الأماكن والمرافق الحيوية التي تقدم خدمات وتتعامل مع الجمهور، والتي قد تمثل حالة التعاطي خطورة على المواطنين.

وتابع حسن ترك، أن الهدف عدم تعاطي الموظفين للمخدرات، موضحا أنه يتم تقديم العلاج مجانًا للمرضى.

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