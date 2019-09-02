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شعبة الأدوات الكتابية والمكتبية بالغرفة التجارية: "أهلا مدارس" يخفف الأعباء عن المواطنين.. فيديو

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 11:20 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد أحمد أبو جبل رئيس شعبة الأدوات الكتابية والمكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة أن هذا العام يشهد النسخة الثالثة على التوالى لمعرض "أهلا مدارس" مؤكدا أن كلا من وزارة التموين والغرفة التجارية بالقاهرة تدعم وتتكفل بكافة المصاريف الخاصة بالمعرض.

وأضاف رئيس شعبة الأدوات الكتابية والمكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هنا العاصمة عبر فضائية cbc أن الخصومات ستصل إلى 30% والمعرض يوفر كل شيء حتى الوجبات الخفيفة.

وتابع رئيس شعبة الأدوات الكتابية والمكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة انه تم اختيار ارض المعارض ليكون بجوار إحدى محطات المترو وللتسهيل على المواطنين للوصول بسهولة.

وأشار رئيس شعبة الأدوات الكتابية والمكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة الى أن عنوان المعرض تكاتف التجار ووزارة التموين والغرفة الجارية وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الاعباء عن المستهلكين والوصول للجمهور بأسعار منافسة وبجودة عالية.

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