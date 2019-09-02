البيئة: السحابة السوداء لا ترتبط بـ حرق قش الأرز فقط

قال محمود بسيوني مدير عام مركز إدارة الأزمات والكوارث بوزارة البيئة، إن حرق قش الأرز ليس السبب الرئيسي المكون إلى السحابة السوداء ولكنه أحد الأسباب.



وأضاف محمود بسيوني في تصريحات تليفزيونية، أنه من أسباب حدوث السحابة السوداء هو انبعاثات عوادم السيارات، وانبعاثات المنتجات الصناعية وحرق المخلفات الصلبة.



وتابع محمود بسيوني:" بدأنا في فتح المواقع تجميع قش الأرز عن طريق الشباب المتعهدين، ونمدهم بالمعدات والمكابس والفرامات وندعمه بـ 50 جنيها عن كل طن قش أرز يتم تجميعه".



وأكمل محمود بسيوني:" مع ارتفاع سعر العلف بدأ المزارعين يتجهون إلى الاستثمار في قش الأرز، وقاموا ببيعه لتحويله إلى سماد وأعلاف بدلا من حرقه".

