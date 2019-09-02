ضبط 835 ألف قرص مقلدة داخل مصنع مستحضرات طبية في الإسكندرية

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الاثنين، في ضبط مصنع مستحضرات طبية في منطقة العامرية، بتهمة العمل بدون ترخيص والغش التجاري في تقليد علامات لمنتجات طبية شهيرة.



وقال محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إن إدارة تموين العامرية نفذت حملة استهدفت المصنع الكائن بمنطقة الكابلات التابعة للعامرية غربي المحافظة، وتبين تشغيل المصنع بدون ترخيص من الجهات المختصة وقيامه بالغش التجاري في تقليد علامات تجارية لشركات أجنبية عالمية.



وأضاف سعد الله، في تصريح صحفي اليوم، أن الحملة أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من أقراص استحلاب طبية مقلدة لعلامات تجارية شهيرة، مخصصة لتخفيف التهابات الحلق، بلغ قدرها 835 ألفا و 296 قرصا.



ولفت وكيل وزارة التموين إلى أنه جرى التحفظ على الأقراص المقلدة واتخاذ الإجراءات القانونية بعد تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.