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محافظات

اليوم.. بدء التشغيل التجريبي لمكتبة شرق النيل في بني سويف

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 02:00 ص
المستشار هاني عبد
المستشار هاني عبد الجابر محافظ بنى سويف
محمد عبد الحليم
أعلن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بنى سويف عن بدء التشغيل التجريبي لمكتبة الحي الثاني بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل بداية من غد الثلاثاء .

حيث تعتبر المكتبة دعما نوعيا لمنظومة الثقافة بالمحافظة ومركزا تنويريا جديدا لأبناء بنى سويف ، ومنبرا فكريا رائدا لمواجهة الفكر المتطرف والأفكار المغلوطة والهدامة التى تروج لها بعض الجماعات المتطرفة الإرهابية.

حيث تحوي المكتبة 6000 كتاب بواقع 4000 كتاب للكبار والشباب و 2000 كتاب للأطفال والطلائع ،تشمل كافة الجوانب العلمية والثقافية والتاريخية والفنية والإبداعية ، وذلك في إطار الخطوات العملية التى تنفذها الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال بناء الشخصية المصرية المتكاملة الواعية المنتمية والمحبة لوطنها والمتسلحة بالعلم والثقافة .

جاءت تلك التصريحات على هامش زيارة وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم للمحافظة ، حيث وصف محافظ بنى سويف الزيارة بالناجحة والتى أثمرت عن العديد من النتائج والخطوات العملية في مجال دعم المنظومة الثقافية والفكرية بالمحافظة .

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