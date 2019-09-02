حب الوطن يواصل العطاء بمبادرة الرئيس لزراعة المليون شجرة مثمرة بمدارس العمرانية

واصل ائتلاف حب الوطن، عطاءه الخدمي المتميز، في التفاعل النشط مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لزراعة المليون شجرة مثمرة، بتزويد مدارس العمرانية، اليوم الاثنين، بالأشجار المثمرة.



من جانبه قال الكاتب الصحفي أسامة عقبي المستشار الإعلامي لائتلاف حب الوطن، إن مبادرة الأشجار المثمرة، تأتي ضمن المبادرات الرئاسية الخدمية،التي يشارك فيها ائتلاف حب الوطن، بفاعلية ليتمكن أبنائنا الطلبة، من الحصول على الفواكه مع بداية العام الدراسي الجديد مجانا، وهو ما يعد دعمًا كبيرًا من ائتلاف حب الوطن بالتعاون مع " وزارة البيئة، نقابة المعلمين، هيئة النظافة و التجميل" للعملية التعليمية.



وأضاف المستشار الإعلامي لائتلاف حب الوطن، أن مبادرة اليوم تمت بتنسيق بدور جمال عضو الهيئة العليا لائتلاف حب الوطن، محمد عبد الله أمين عام نقابة المعلمين، الحاج علاء شلتوت المنسق العام لقطاع وسط الجيزة بالائتلاف، المهندسة منال مدير عام حدائق الجيزة، المهندس محمد جمعه مدير حدائق العمرانية، المهندس عماد، و فريق العمل المتميز " رنا زهدى، اميرة محمد" و تعاون مديرى المدارس.



وتابع عقبي، يأتي ذلك برعاية المحاسب أحمد عاشور أمين عام التنظيم، المهندس بدوي عقبي الأمين العام لائتلاف حب الوطن بمحافظة الجيزة، و توجيهات الدكتور مجدي علام رئيس ائتلاف حب الوطن.