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السلع المدعومة لن تمس.. الغرف التجارية تكشف حقيقة زيادة الأسعار

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 10:38 م
الغرف التجارية
الغرف التجارية
حمزة شعيب
قال شريف يحيى عضو مجلس إدارة الغرف التجارية، إنه لن يكون هناك زيادة ملموسة فى الأسعار بعد إلغاء الدولار الجمركى.

وتابع يحيى حلال تصريحات تلفزيونية،:" السلع المدعومة والمعفاة من الضريبة الجمركية ستظل كما هى ولكن يكون هناك إلغاء".

وقررت وزارة المالية أمس الأحد، إلغاء الدولار الجمركي على السلع المستوردة والعمل بسعر الدولار الحر، على جميع السلع المستوردة، بداية من الأول من سبتمبر الجاري.

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