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محافظات

حملات صحية وإزالة تعديات في محافظتي الدقهلية ومطروح

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 11:03 م
إزالة تعديات
إزالة تعديات
أ ش أ
شنت الأجهزة التنفيذية حملات صحية بجانب إزالة المخلفات ورفع التعديات في محافظتي الدقهلية ومطروح لضبط الخارجين عن القانون.

ففي محافظة الدقهلية ، وافق المحافظ الدكتور كمال شاروبيم على غلق 6 منشآت غذائية مخالفة لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم.

قال المحافظ إنه تم ضبط 28 طن ملح في حملة قامت بها إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة على عدد من محلات ومطاعم ومعامل ومنافذ البيع.

ووجه باستمرار حملات النظافة اليومية وإزالة المخلفات ورفع التعديات ومتابعة أعمال الصيانة اليومية والدورية بمختلف المراكز والمدن والأحياء، مشيرا إلى أنه تم رفع تراكمات القمامة من مختلف مناطق وشوارع مدينتي شربين والجمالية باجمالي 940 طنا ، تم نقلها إلى المقلب العمومي بقلابشو ومصنع التدوير.

وفي محافظة مطروح ، تمكنت الأجهزة التنفيذية من إزالة التعديات الواقعة على أراضي الدولة ، بعدد 16 حالة على مساحة 32585 مترا مربعا بمدن العلمين والنجيلة وبرانى.

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