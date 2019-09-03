التعليم توقع بروتوكول افتتاح أول مدرسة لصناعة الحلى والمجوهرات اليوم

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم الثلاثاء مؤتمرا لتوقيع بروتوكول افتتاح أول مدرسة بمصر لصناعة الحلى والمجوهرات.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سوف يتم توقيع هذا البروتوكول مع شركة إيجيبت جولد ، بحضور وزير التربية والتعليم.



جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم اهتمت مؤخرا بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ، وتعمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية على ربط المنظومة التعليمية مع الصناعة بهدف توفير فرص تعليمية متخصصة في مجال التكنولوجيا لتأهيل الطلاب المصريين وتمنحهم المهارات والخبرات اللازمة للوظائف المتعلقة بمجال التكنولوجيا.



ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بالارتقاء بالتعليم الفني بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص تدريب لطلاب التعليم الفني لإكسابهم مهارات متميزة تتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.