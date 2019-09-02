شاهد.. ماذا فعلت صواريخ حزب الله في مركبة عسكرية إسرائيلية

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، صورًا للمركبة الإسرائيلية التي قال حزب الله إنه استهدافها بصاروخ مضاد للدبابات عند بلدة أفيفيم.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن المركبة من طراز زئيف وأطلق عليها حزب الله صاروخين مضادين للدبابات، لكن يبدو أن الصواريخ لم تتسبب في أَضرار حقيقية للمركبة سوى إصابة بسيطة في إطارها.



وأوضحت أن الجنود الذين كانوا في المركبة لم يصابوا أيضا، لافتة إلى أن الجيش سيحقق في سبب سير المركبة في الطريق وهي مكشوفة لنيران الصواريخ، على الرغم من الاستعدادات والتحذيرات.



وكان حزب الله قد أعلن أنه استهدف مركبة إسرائيلية عند أفيفيم، لافتا إلى أن الاستهداف أسفر عن وقوع قتلى ومصابين في صفوف الجنود.



من ناحية أخرى، رد مسؤولون إسرائيليون، مؤكدين أن أيًّا من الجنود لم يصُب بخدش، فيما تداولت وسائل إعلام إسرائيلية رواية عن فخ إسرائيلي تم نصبه لحزب الله.



وبحسب الرواية، فإن المركبات الإسرائيلية كانت فارغة، وتم وضع دمى بها بدلا من الجنود.

