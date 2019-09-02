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رياضة

معدات تدريب حديثة لفريق الطائرة في الأهلي

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 10:41 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
أكد محمد مصيلحي المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة “رجال” بالنادي الأهلي، أن الجهاز تسلم عددًا من المعدات والأدوات الحديثة الخاصة بالتدريبات للاستعانة بها خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن المعدات الحديثة اشتملت على أجهزة خاصة بالتحليل التقني والبيانات وكاميرات حديثة وأجهزة لاب توب وايباد لاستخدامها ضمن عمل الجهاز الفني.

ووجه الشكر إلى إدارة النادي وإدارة النشاط الرياضي على دعمها المستمر للفريق بعد أن قامت في وقت سابق بتوفير جهاز خاص بالحمل البدني، وزيادة معدلات اللياقة، وجهاز لقياس سرعة الإرسال، وجهاز مدفع للإرسال، وجهازين لتدريبات حائط الصد، وجهاز لقياس سرعة رد الفعل من اتجاهات مختلفة، وكذلك جهاز رادار لقياس سرعة الكرة.


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