تخفيضات تصل إلى 50% بـ معارض أهلا مدارس.. تفاصيل

قال شريف يحيى عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، إن الغرفة التجارية تدعم وترعى معرض اهلا مدارس بالتعاون مع وزارة التموين.



وأضاف شريف يحيي في تصريحات تليفزيونية، أنه هناك حالة زخم من الأسر المصرية في الإقبال على معرض أهلا مدارس ، مضيفا:" وهناك أسماء كبيرة من السلاسل التجارية تشارك في المعرض في قطاع المستلزمات المكتبية والأحذية والملابس والمواد الغذائية".



وتابع شريف يحيي:" وزارة التموين تهتم بمعارض أهلا مدارس والغرف التجارية تهتم بالبعد الاجتماعي، ونعمل وفقا لمبادرة الرئيس السيسي حياة كريمة لكل مواطن".



وأكمل شريف يحيي:" نعمل على توفير السلع بجودة عالية وبسعر مناسب للجمهور، وكل السلاسل التجارية المشاركة في المعرض تقدم خصومات لا تقل عن 30 % وتصل إلى 50 %".

