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اقتصاد

الرقابة المالية: نجحنا في تفعيل سجل الضمانات المنقولة في 6 أشهر

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 06:00 ص
مشروعات صغيرة ومتوسطة
مشروعات صغيرة ومتوسطة
علياء فوزي
أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة نجحت منذ 6 أشهر ماضية في تفعيل سجل الضمانات المنقولة لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بضمان الأصول المنقولة .

اضاف في تقرير له، أنه تلك الألية تتم من خلال أشهار الضمانات في سجل إلكترونى دون الحاجة لنقل حيازة المنقول وبقاء المنقول في حيازة المدين لاستخدامه في النشاط.

وكشف عن وصول حصيلة الاشهارات خلال تلك الفترة لـ 520 مليار جنيه.

وفي وقت سابق أصدرت الهيئة، القانون رقم 176 لسنة 2018 بتنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم لتفعيل وتزايد نشاط تلك الأدوات في أتاحة التمويل لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساعد علي توفير المزيد من فرص العمل.

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