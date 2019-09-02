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محافظات

محافظ الفيوم يفتتح معرض الغرفة التجارية أهلا مدارس .. صور

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 11:41 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد محافظ الفيوم
الفيوم - نبيل أبو السعود
افتتح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم معرض أهلا مدارس الذى تنظمه الغرفة التجارية بالفيوم بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم بحضور المحاسب مجدى طه جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم والمهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم.

يضم المعرض جميع مستلزمات المدارس من الزى المدرسى والأحذية والأدوات الكتابية والكراسات والكشاكيل التى تباع بأسعار مخفضة .

وطالب اللواء عصام سعد محافظ الفيوم بأستمرار مثل هذه المعارض التي تباع بها مستلزمات المدارس بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد ، لتخفيف العبء عن محدودي الدخل وتوفير الأدوات المدرسية والزى المدرسى بأسعار مخفضة لمحدودى الدخل من المواطنين

أضاف محافظ الفيوم أن الدولة لا تدخر اى جهد فى توفير السلع الضرورية للمواطنين ، من مستلزمات المدارس والسلع الغذائية ، بأسعار مخفضة للجميع .

محافظ الفيوم يفتتح معرض الغرفة التجارية أهلا مدارس .. صور
محافظ الفيوم يفتتح معرض الغرفة التجارية أهلا مدارس .. صور
محافظ الفيوم يفتتح معرض الغرفة التجارية أهلا مدارس .. صور
محافظ الفيوم يفتتح معرض الغرفة التجارية أهلا مدارس .. صور
محافظ الفيوم يفتتح معرض الغرفة التجارية أهلا مدارس .. صور

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