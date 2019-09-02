خبير اقتصادي: قرار تحرير سعر الدولار الجمركي اتخذ في أفضل وقت

قال الخبير الاقتصادى محسن عادل، إن الدولة تدعم جزءًا كبيرًا من السلع الأساسية، وبالتالي تحرير سعر الدولار الجمركي منطقي، كون الدولة كانت تدعم مرتين، مشيرًا إلى أهمية تشديد الرقابة على الأسواق، منعا لاستغلال التجار لعملية تحرير سعر الدولار الجمركي ورفع الأسعار.





وأضاف الخبير الاقتصادى خلال تصريحات تلفزيونية، أنه "تم اتخاذ قرار تحرير سعر الدولار الجمركي في أفضل وقت، وتأثيره سيكون إيجابيًا".





ونوه الخبير الاقتصادى بأن الفترة المقبلة لن تشهد تذبذبًا حادًا بسعر الدولار، وهو ما شجع على قرار تحرير سعر الدولار الجمركي، لافتًا إلى أن مخاوف زيادة نسبة التضخم نتيجة تحرير سعر الدولار الجمركي غير منطقية، كون الدولار الجمركي يطبق على السلع الأساسية فقط منذ ديسمبر 2018.