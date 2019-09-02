شاهد .. كيف استقبل طلاب معهد الحرم المكي الأزهري عامهم الدراسي الجديد

تمكيناً للكفاءات الوطنية المؤهلة وتعزيزاً لدور المرأة في خدمة ضيوف الرحمن؛ الرئيس العام يصدر قراراً بتكليف عدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين بالرئاسة والوكالة

https://t.co/o1Az33wPWz#رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/KN9ayr7IKr — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) August 31, 2019

هكذا استقبل طلاب معهد الحرم

عامهم الدراسي الجديد #رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/YRZW2R7x55 — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) September 1, 2019

استقبل معهد الحرم المكي طلاب المعهد في العام الدراسي الجديد وسط حالة من البهجة والسعادة.وقال الشيخ صالح السلمي، مدير معهد الحرم المكي، إنه تمك استقبال الطلاب المستجدين وتوزيعهم على الفصول الدراسية، وتم الترحيب بالطلاب بجهود جميع العاملين بمعهد الحرم.يذكر أن معهد الحرم يدرس فيه حوالي 699 طالبا، وبه مواد دراسية مخصصة لكل صف دراسي، حيث هناك المرحلة دراسية متوسطة بها ثلاثة صفوف الأول والثاني والثالث، وكذلك مرحلة ثانوية بها ثلاثة صفوف أيضا.كما أن معهد الحرم المكي الشريف اول معهد متخصص في العلم الشرعي في الحرم عن طريقة نخبة مختارة من المشايخ .