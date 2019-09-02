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تعليم

شاهد .. كيف استقبل طلاب معهد الحرم المكي الأزهري عامهم الدراسي الجديد

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 11:10 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
محمد شحتة
استقبل معهد الحرم المكي طلاب المعهد في العام الدراسي الجديد وسط حالة من البهجة والسعادة.

وقال الشيخ صالح السلمي، مدير معهد الحرم المكي، إنه تمك استقبال الطلاب المستجدين وتوزيعهم على الفصول الدراسية، وتم الترحيب بالطلاب بجهود جميع العاملين بمعهد الحرم.

يذكر أن معهد الحرم يدرس فيه حوالي 699 طالبا، وبه مواد دراسية مخصصة لكل صف دراسي، حيث هناك المرحلة دراسية متوسطة بها ثلاثة صفوف الأول والثاني والثالث، وكذلك مرحلة ثانوية بها ثلاثة صفوف أيضا.

كما أن معهد الحرم المكي الشريف اول معهد متخصص في العلم الشرعي في الحرم عن طريقة نخبة مختارة من المشايخ .

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