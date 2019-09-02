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تعرف على أفضل استثمار في قيمة شهادات قناة السويس بعد صرفها

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 11:01 م
أموال - أرشيفية
أموال - أرشيفية
هاني حسين
قالت هند فهمي، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، إن شهادات قناة السويس 3 أنواع، أول نوعين مرتبطان بـ صغار المدخرين، وقيمتها 10 جنيهات و100 جنيه مدتها 5 سنوات ولا يصرف عنها أي فائدة والفائدة تراكمية تحصل عند موعد استحقاق الشهادة.

وأضافت هند فهمي في تصريحات تليفزيونية، أن صغار المدخرين يتوجهون إلى أي فرع للبنك الذي قاموا بشراء الشهادة منه، ويصرفون قيمة الشهادة بالبطاقة الشخصية مضافًا إليها الفائدة التراكمية.

وتابعت هند فهمي "الفئة الثانية من الشهادات هي الشهادات الادخارية قيمتها 1000 جنيه ومدتها 5 سنوات والفائدة 15.5 % ويصرف العائد ربع سنوي".

وأوضحت هند فهمي "يمكن أن يسترد صاحب الشهادة قيمة الشهادة ويختار من الأوعية الادخارية ما يناسب احتياجاته، ومنها شهادات ادخار الـ 3 سنوات، وحسابات التوفير التي توفر عائد مميز، والوديعة"، مضيفة "الشهادات الادخارية لمدة 3 سنوات توفر فائدة 14% بعائد شهري، وتعتبر افضل استثمار بعد شهادات قناة السويس".

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