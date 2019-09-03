1500 جنيه معاش الأطباء بعد 35 سنة عمل بالصحة.. ومطالب بزيادته 5 أضعاف.. وإنشاء صندوق معاش تكميلي لسد الاحتياجات المعيشية

سمير التوني: وزارة التضامن ترفض صرف التأمينات الا بشطب الجدول

أحمد صلاح الدين: نطالب بصندوق معاش تكميلي لسد الاحتياجات المعيشية

الأطباء: رفع المعاش 5 أضعاف لتتناسب مع الاحتياجات الأساسية





يعاني الأطباء من قلة المبالغ التي يتقاضونها عقب خروجهم على المعاش، والذي يصل- بعد أكثر من 35 سنة عمل في الحكومة بالقطاع الصحي- إلى 1500 جنيه، ومن المفترض أن تكفي الاحتياجات الاساسية أو حياه كريمة، لذلك أرسلت النقابة مشروعا لاقرار صندوق المعاش التكميلى للأطباء، إلى وزيرة الصحة، وكذلك لأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، مؤكدة انتظار اتخاذ إجراءات جدية لدراسة وإقرار الصندوق.





وقال الدكتور سمير التوني، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة طالبت وزارة الصحة ومجلس النواب بضرورة إقرار صندوق المعاش التكميلى للأطباء، مضيفا أن وزارة التضامن ترفض صرف التأمينات للطبيب الا بعد ان يشطب الطبيب نفسه من النقابة ولا يزاول المهنة.





وأكد الدكتور سمير التوني، في تصريحات لـ"صدى البلد" أن قيمة المعاش الحكومي للأطباء متدنية ولا تفي بالحد الأدنى لمتطلبات الحياة، فإن معاش الطبيب بعد 36 عاما من الخدمة بالحكومة لا يتعدى ألفًا وخَمسمائة جنيه شهريا، مضيفا ان النقابة قامت بإعداد دراسة لإنشاء صندوق المعاش التكميلى حتى يتم صرف معاش إضافي .





وأشار الدكتور سمير التوني الى أنه سيتم عمل دراسة اكتوارية لتحديد القيمة المتوقعة للإيرادات، وقيمة المعاش التكميلى الذي يمكن صرفه للأعضاء وورثتهم المستحقين.





وأوضح الدكتور سمير التوني أنه طبقا للدراسة الاكتوارية تقوم الجمعية العمومية للصندوق بإقرار صرف معاشات تكميلية للأطباء وورثتهم، كما يجوز أن تقر صرف معاشات (كاملة أو بنسب محددة) للأطباء الذين خرجوا بالفعل على المعاش قبل إنشاء هذا الصندوق.





وقال الدكتور أحمد صلاح الدين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة طالبت من وزارة الصحة ومجلس النواب بضرورة إقرار صندوق المعاش التكميلى للأطباء، مضيفا أن قيمة المعاش الحكومي للأطباء قيمة متدنية ولا تفي بالحد الأدنى لمتطلبات الحياة.





وأكد عضو المجلس، إن معاش الطبيب لا يتعدى ألفًا وخَمسمائة جنيه شهريا، مقابل قضاء عمرة في العمل بالحكومة، مضيفا أنه يجب رفعه قرابة الخمس أضعاف ليكون كافيا للاحتياجات الأساسية وخاصة في حالة الغلاء.





وأوضح صلاح الدين، أنه يتم خصم 3% من صافى أي مستحقات مالية (عدا العمل الإضافي)، و 10% من صافى دخل صناديق تحسين الخدمة بالمنشآت الطبية (بعد خصم قيمة المستلزمات)، 25% من رسوم ترخيص المنشآت الطبية الخاصة، ومن الجزاءات الموقعة علي الأطباء لتكون مصدر دخل للصندوق.





وطالبت نقابة الأطباء من وزارة الصحة ومجلس النواب بضرورة إقرار صندوق المعاش التكميلى للأطباء، لإن قيمة المعاش الحكومى للأطباء قيمة متدنية ولا تفى بالحد الأدنى لمتطلبات الحياة، فإن معاش الطبيب بعد 36 عاما من الخدمة بالحكومة لا يتعدى1500 جنيه شهريا،





وبالتالى فقد أعدت النقابة دراسة لإنشاء صندوق للمعاش التكميلى حتى يتم صرف معاش إضافي للأطباء، وكشفت عن أهم تفاصيل الصندوق والذي يشمل:





1- مساهمات الأطباء: يتم خصم 3% من صافى أي مستحقات مالية (عدا العمل الإضافي).





2- 10% من صافى دخل صناديق تحسين الخدمة بالمنشآت الطبية (بعد خصم قيمة المستلزمات).





3- 25% من رسوم ترخيص المنشآت الطبية الخاصة.





وأوضحت نقابة الأطباء أنه يمكن تعديل الرسوم الحالية وزيادتها بنسبة 50% عن المقرر حاليا، بحيث يتم تقسيم الزيادة كالتالى:





25% لصندوق المعاش التكميلى، و25% للدولة "علما بأن النسبة المقررة للدولة ستعوض جزءا من نسبة الـ 10% التي سيتم خصمها من صناديق تحسين الخدمة بالمنشآت الطبية المقررة في البند رقم 2".





4- 50% من حصيلة الجزاءات الموقعة على الأطباء.





5- ما تقرره الدولة من دعم أو عوائد إضافية.





وأشارت نقابة الأطباء إلى أنه يتم عمل دراسة أكتوارية تحدد القيمة المتوقعة للإيرادات، وقيمة المعاش التكميلى الذي يمكن صرفه للأعضاء وورثتهم المستحقين.





وأوضحت نقابة الأطباء أنه طبقا للدراسة الأكتوارية تقوم الجمعية العمومية للصندوق بإقرار صرف معاشات تكميلية للأطباء وورثهم، كما يجوز أن تقر صرف معاشات (كاملة أو بنسب محددة) للأطباء الذين خرجوا بالفعل على المعاش قبل إنشاء هذا الصندوق.





ويشار إلى أن نقابة الأطباء سبق وتقدمت بالمشروع إلى وزير الصحة السابق الذي أحال الموضوع إلى مساعده للشئون المالية، حيث طلب بدوره عقد لجنة، ممثلا بها عضو من النقابة ومن وزارة المالية، ولكن لم تفعل الوزارة أعمال نتلك اللجنة.



