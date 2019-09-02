الأربعاء.. انعقاد ندوة "السياحة والمجتمع.. فرص وتحديات" بحزب المصريين





ومن المقرر أن يحاضر في الندوة الدكتور مجدي سليم الخبير السياحي ووكيل وزارة السياحة الأسبق ورئيس قطاع السياحة الداخلية والمستشار السياحي في كندا والمستشار السياحي في الهند.

أعلن حزب "المصريين"، برئاسة الدكتور حسين أبوالعطا، بالتعاون مع احدى الشركات للتدريب والاستثمار السياحي، عن انعقاد ندوة يوم الأربعاء المقبل الموافق 4 من شهر سبتمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساءً بعنوان: "السياحة والمجتمع.. فرص وتحديات".ومن المقرر أن يتم مناقشة دور السياحة في تعزيز الاقتصاد الدولي من خلال نفقات ومصاريف السياح القادمين لحضور المعارض والمؤتمرات، وشراء الهدايا، وكذلك المكاسب التي يجنيها الفلاحون، وأصحاب المشاريع، ومقدّمو الخدمات المُختلفة من توافد الجنسيّات الأخرى للدولة بهدف السياحة، بالإضافة لمُشاركة السياحة بشكل فعال في ازدهار الدولة، وتحسين بنيتها التحتيّة، وخدماتها العامّة.