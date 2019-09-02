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أخبار العالم

شاهد.. أول ظهور لـ فجر السعيد بعد أزمتها الصحية

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 11:07 م
فجر السعيد
فجر السعيد
عرفة البنداري
أعلنت فجر السعيد الإعلامية الكويتية، أنها باتت بخير وأنها في طريقها للتعافى والشفاء رغم صعوبة الحالة التي مرت بها ووصلت إلى حد الغيبوبة.

وقالت فجر السعيد في اتصال هاتفي ببرنامج «هنا الكويت» على قناة «سكوب»، إنها تحتاج إلى نحو شهرين لتجتاز مرحلة إعادة التأهيل الصحي؛ لتستعيد القدرة على السير والحركة بشكل طبيعي.

وتوجهت فجر السعيد بالشكر إلى كل أهل الكويت، وكل من وقف بجوارها في أزمتها.

كانت مي العيدان الإعلامية الكويتية، كشفت عبر حسابها على "انستجرام"، آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامية فجر السعيد، مشيرة إلى أنها ستعاود الظهور على الشاشة قريبا.

وأضافت مي العيدان "يالله الحين رجعت الدنيا حلوة.. أخيرا رحلت الأيام الثقيلة".

وكانت فجر السعيد، دخلت غرفة العمليات في مستشفى خاص بالكويت، وأجرت عملية "تحويل مسار" وبعدها بيومين أصابها تسريب من العملية أدى إلى تسمم حاد في الدم، وأثر على الوظائف الحيوية وتم نقلها للعلاج في باريس.

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